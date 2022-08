Albon geint met Piastri na contractverlenging

Het team van Williams kwam vandaag met een grote aankondiging. Op de sociale media gaf het team aan dat er later op de dag groot nieuws zou volgen. De gehele Formule 1-wereld wachtte gespannen af met de soap omtrent Oscar Piastri nog vers in het achterhoofd. Uiteindelijk bleek het te gaan om de contractverlenging van Alexander Albon.

Albon zelf reageerde zeer tevreden op het nieuws van zijn contractverlenging. De Thaise Brit meldde zich op Twitter met een bericht met een knipoog naar Piastri. De Tweet van Albon was vrijwel identiek met het bericht van Piastri, echter gaf de Thai aan dat bij hem wel alles in goed overleg was gegaan. De grap van Albon kon op veel hilariteit onder de coureurs rekenen, onder andere George Russell en Marcus Ericsson konden er wel om lachen. Piastri zelf reageerde sportief op de post van Albon.