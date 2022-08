Williams verlengt contract Albon

Het team van Williams schudde de Formule 1-wereld vandaag wakker met een aankondiging van een belangrijke mededeling. Het team maakte zojuist bekend dat Alexander Albon zijn contract heeft verlengd. De Britse Thai heeft een meerderjarig contract ondertekend en zal dus voorlopig actief blijven in de koningsklasse van de autosport.

🚨 Announcement 🇹🇭



Our number 23 stays for 2023 and beyond!@Alex_Albon commits his future, signing a multi-year contract 👊#WeAreWilliams pic.twitter.com/MJ4aMXoFZj