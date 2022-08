Uitslag Grand Prix van Hongarije: Magistrale Verstappen wint dankzij inhaalrace en strategie Red Bull

De laatste race voor de zomerstop van de Formule 1 zit er alweer op. In Hongarije ging de zege naar Max Verstappen. Hij won voor Lewis Hamilton, die als tweede over de lijn kwam. Het podium op de Hungaroring werd compleet gemaakt door George Russell.

Voorafgaand de start van de Hongaarse Grand Prix begon het te druppelen rondom het circuit nabij de hoofdstad Boedapest. Bij de start hield iedereen een oogje op de weerradar maar de slicks waren de banden voor de start. De teams pakten de strategie allemaal verschillend aan. Polesitter Russell en Verstappen begonnen de race op de zachte banden terwijl de Ferrari's de race begonnen op de mediums.

Aanval

Russell behield de leiding terwijl de Ferrari's er alles aan deden om de aanval te openen. Verstappen vocht zich op zijn beurt terug naar de achtste plaats. De heren coureurs moesten daarna even rustig aan doen vanwege een virtuele safety car. Alexander Albon en Sebastian Vettel raakten elkaar en hierdoor lag er wat debri op de baan. Verstappen ging daarna de strijd vol aan en pakten de Alpines van Fernando Alonso en Esteban Ocon.

Modderfiguur

De teams pakten daarna eveneens de strategische keuzes verschillend aan. Red Bull, Ferrari en Mercedes kozen allemaal voor verschillende plannen. De Ferrari's gingen namelijk van de medium band naar precies dezelfde medium band. Het was een opvallende keuze maar bij de tweede fase van pitstops sloeg men bij Ferrari wederom een strategisch modderfiguur. Leclerc ging bij zijn tweede stop naar de harde band, een band die het niet bepaald goed deed.

Spin

Door de tweede fase van pitstops kon Verstappen de koppositie krijpen. De Nederlander had wel geluk, hij spinde maar hield zijn Red Bull uit de muur. Toch kon hij de koppositie overnemen en profiteerde hij van de bijzondere keuze van Ferrari. De Mercedessen van Hamilton en Russell gingen daarna als de brandweer. Hamilton vloog en wist de derde plaats over te nemen van Sainz. Russell ging daarna vrij makkelijk aan de kant en Hamilton ging door naar de tweede positie. De Duitse renstal lijkt helemaal terug en Verstappen breidde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit.