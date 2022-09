Mazepin heeft papierwerk afgerond voor rechtszaak tegen Haas

Het team van Haas nam aan het begin van het huidige seizoen een stevige beslissing. Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne besloot men alle verwijzingen naar Rusland van de auto te halen. Sponsorcontracten werden verscheurd en men besloot ook de Russische coureur Nikita Mazepin de laan uit te sturen.

Mazepin was not amused over de gang van zaken. Hij gaf zelfs aan dat hij bereid was om de vereiste documenten voor Russische coureurs van de FIA te ondertekenen. Het kwam echter nooit zover en zijn Formule 1-loopbaan lijkt erop te zitten. Mazepin is tevens kwaad omdat hij meent dat hij nog geld krijgt van zijn voormalige werkgever.

Het lijkt er niet op dat Haas bereidt is het geld over te maken naar de rekeningen van Mazepin. De Rus gaf eerder al aan dat hij naar de rechter wil stappen. Tegenover het Russische Match TV geeft hij een update over de zaak: "Mijn persoonlijke claim ligt er. We hebben de plaats van de rechtszaak gekozen. Het wordt Zwitserland omdat dit de plaats is waar het contract werd getekend. Advocaten hebben de benodigde papieren ingevuld en we hebben de claim ingediend zodat deze behandeld kan worden."