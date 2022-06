Williams bevestigt bijzondere Mansell-reünie op Goodwood

Gisteren werd in Goodwood het bijzondere Festival of Speed weer afgetrapt. Het speciale evenement duurt nog tot en met aankomende zondag en ook dit jaar zijn er weer veel speciale auto's en coureurs aanwezig. Meerdere merken onthullen hun nieuwe modellen en ook de Formule 1-wereld is aanwezig.

Eerder maakte het festival al bekend dat het 30-jarig jubileum van Nigel Mansells wereldtitel zal worden gevierd. De Britse racelegende is zelf ook aanwezig en zal meerdere van zijn voormalige Formule 1-wagens besturen. Het was de verwachting dat hij ook de heuvelklim zou gaan rijden in zijn kampioenswagen. Williams heeft nu bevestigd dat Mansell inderdaad achter het stuur zal kruipen van de Williams FW14B.