F1-legende wijst scheldende Verstappen terecht

Autosportfederatie FIA zorgde deze winter voor ergernis bij de coureurs. Ze hebben de regels over wangedrag aangepast, waardoor scheldende coureurs reusachtige straffen kunnen krijgen. Max Verstappen kreeg hier vorig jaar al een straf voor, en Nigel Mansell begrijpt dat.

Verstappen kreeg vorig jaar een taakstraf, omdat hij het woordje 'fucked' had gebruikt in een persconferentie. Hij vond dit een onzinnige straf, en hij kreeg veel bijval van zijn collega's. Sterker nog, de GPDA kwam met een open brief waarin ze hard uithaalden naar de FIA. FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft hier geen gehoor aangegeven, want de regels zijn zelfs aangescherpt.

Geen plaats voor

Als een coureur dit jaar vloekt, dan staan daar zware straffen op. Ze kunnen namelijk zware boetes ontvangen, en er kunnen zelfs schorsingen worden uitgedeeld. De FIA kan zelfs zover gaan dat ze WK-punten gaan afpakken van coureurs. De huidige generatie coureurs vindt dit grote onzin, maar F1-legende Nigel Mansell kan zich hier wel in vinden.

In gesprek met Talksport sprak hij zijn steun uit voor de nieuwe regels: "In de persconferenties is er helemaal geen plaats voor, toch? Er is gewoon geen plaats voor, en het is correct om dat de kop in te drukken."

Schelden tijdens de race

Mansell ziet wel dat er een groot verschil is tussen schelden in een persconferentie en schelden in de auto. De coureurs vloeken immers aan de lopende band tijdens de sessies, en dat komt ook door het feit dat ze onder grote druk staan.

De Brit vindt dat dit een compleet andere zaak is, en daar is hij duidelijk over: "In het heetst van de strijd is er misschien een excuses voor. Als je met 200 mijl per uur gaat racen en iemand probeert je dan haast te vermoorden, dan is dat echt begrijpelijk. En in het heetst van de strijd kan er dus misschien iets door de vingers worden gezien."