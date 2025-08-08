Mercedes krijgt steun van oud-wereldkampioen

De Formule 1 gaat volgend seizoen een nieuw tijdperk in. De nieuwe reglementen worden ingezet en Mercedes denkt een heel sterk pakket te hebben gebouwd. Oud-wereldkampioen Nigel Mansell is onder de indruk van de Zilverpijlen en steunt het team.

Mansell heeft Mercedes gesteund met een 'fantastisch pakket'. De verandering in motorreglementen noemt Mansell zorgwekkend. Voor 2026 komt er een 50/50-regel voor de verbrandingsmotor en elektrische energie. Dit zorgt voor een grote uitdaging voor alle teams.

Grote stap

Voor de Formule 1 is het de grootste stap richting elektrificatie. Volgens Mansell is het hierdoor onmogelijk om 2026 te voorspellen: "Het is een ongelooflijke vraag en als je een glazen bol hebt, kun je er veel geld mee verdienen", vertelde Mansell aan Aceodds, terwijl hij besprak wie volgend seizoen het snelst zou kunnen zijn.

"Als je zoveel reglementen voor 2026 opstelt, weet niemand wat je te wachten staat. Ik denk dat Max Verstappen het het beste verwoordde: Totdat je voor de eerste race in Australië verschijnt, weet niemand echt wie het beste pakket heeft."

Onzeker voor volgend seizoen

Mercedes lijkt volgens Mansell het beste pakket te hebben. De oud-wereldkampioen ziet het zomaar gebeuren dat Mercedes zijn dominantie terugneemt die het had van 2014 tot en met 2021. "Eén ding weten we zeker: Mercedes heeft een fantastisch pakket met de motor en de powerpack", voegde Mansell eraan toe.

"De motor zal 50% van het vermogen leveren en de andere 50% van het elektrische vermogen. Het is een flinke klus. Grote veranderingen in één jaar, alsof er geen morgen meer is. En dan kun je Adrian Newey ook nog bij Aston Martin zetten. Ze kunnen echt sterk uit de startblokken komen. Ferrari, wie weet? Als ze de formule goed hebben? Elk team dat de formule goed heeft, kan in het eerste jaar domineren. Het is fascinerend. Een beetje verontrustend, maar fascinerend."