Mansell denkt dat Pérez beste keuze is voor Cadillac

Het Amerikaanse Cadillac gaat volgend jaar beginnen aan zijn debuutseizoen, maar het heeft voorlopig nog geen coureurs aangesteld. Mick Schumacher en Valtteri Bottas zijn genoemd als mogelijke kandidaten, maar Nigel Mansell hoopt dat Sergio Pérez een stoeltje krijgt bij Cadillac.

Sergio Pérez wordt al enige tijd gelinkt aan een stoeltje bij Cadillac. De Mexicaan kwam vorig seizoen zonder team te zitten. Nigel Mansell zegt dat Pérez terug moet komen in de Formule 1. De Mexicaan eindigde vorig seizoen als achtste.

'Pérez moet voor Cadillac racen'

"Checo Pérez zou eigenlijk voor Cadillac moeten racen", steekt Mansell van wal op de gokwebsite Wett Freunde. "Hij verdient nog een kans. Hij heeft veel ervaring en heeft vorig jaar goed gepresteerd door Max te helpen met het winnen van het kampioenschap."

Niet alleen Pérez, maar ook Bottas zit zonder stoeltje: "Hopelijk zijn er slimme mensen bij Cadillac die hun strategie goed plannen", vervolgt de Brit. "In het eerste jaar heb je ervaren coureurs nodig die feedback kunnen geven, zodat ze weten wat er nodig is om competitief te zijn. Je hebt mensen aan het roer nodig die weten wat ze doen, anders geef je een fortuin uit zonder competitiever te worden."

'Ze kunnen mij niet betalen'

Mansell grapt tegenover Wett Freunde dat hij zelf ook nog wel achter het stuur zou kunnen zitten: "Het probleem is alleen dat ze niet genoeg geld hebben om mij te kunnen betalen, maar ik zou zo achter het stuur kruipen."

Nigel Mansell is wereldkampioen geworden in 1992. In totaal heeft de Brit 31 overwinningen en 32 polepositions. Sergio Pérez eindigde het seizoen 2024 als achtste met 152 punten. De Mexicaan behaalde geen overwinningen afgelopen seizoen. Ondanks de mindere prestaties van de Mexicaan vorig jaar denkt Mansell wel dat het nieuwe team er goed aan doet om een ervaren coureur als Sergio Pérez te tekenen.