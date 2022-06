Uitslag VT3 Canada: Regenkoning Alonso domineert laatste training

De laatste vrije training in Canada zit er ook weer op. Op het natte circuit van Montreal reden de coureurs hun laatste rondjes voorafgaand de kwalificatie. De snelste tijd werd gereden door Fernando Alonso. Achter hem was de tweede tijd van de sessie weggelegd voor Pierre Gasly. De top drie werd compleet gemaakt door niemand minder dan Sebastian Vettel .

De derde vrije training in Montreal werd verreden onder zeer natte omstandigheden. Voorafgaand de sessie trok er zelfs onweer over het circuit. Met het oog op de kwalificatie besloten veel coureurs en teams rustig aan te doen, een crash zou immers niet wenselijk zijn. Een enkeling ging echter wel vroeg de baan op. Kevin Magnussen trapte de sessie af, gevolgd door zijn teamgenoot Mick Schumacher en de Alfa Romeo's.

Charles Leclerc reed slechts vijf rondjes maar noteerde geen rondetijd. De Monegask krijgt vrijwel een geheel nieuwe krachtbron en start de race morgen vanuit het achterveld, voor hem had het dus geen nut om de snelheid op te zoeken. Zijn teamgenoot Carlos Sainz deed dat wel en hij noteerde enkele competitieve tijden. Uiteindelijk moest hij genoegen nemen met de tiende tijd in een sessie die werd gekenmerkt door verrassingen.

Alonso

Ervaren rot Fernando Alonso reed hij stoïcijns snelle ronde na snelle ronde. De Spaanse Alpine-coureur is al het gehele weekend snel maar op de natte baan leek hij haast te zweven. Waar anderen bijna van de baan glibberden reed Alonso zeer snelle tijden. De Alpine lijkt snel te zijn in de natte omstandigheden, teammaat Esteban Ocon noteerde namelijk de vierde tijd. Ook viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel is het nog niet verleerd, hij noteerde de derde tijd.

Verstappen

WK-leider Max Verstappen nam amper risico's in de derde training. Pas na een half uur klom hij in zijn Red Bul-bolide, enkele minuten later kwam hij pas de baan op. Hij gleed alle kanten op en vermaakte zich overduidelijk niet. In de slotminuten maakte hij zelfs een foutje waardoor hij door het gras spinde in bocht 1. Hij moest achteruit weer de baan opsturen, iets wat Magnussen luttele minuten eerder ook moest doen.

Kwalificatie

Het lijkt erop dat het nog wel eventjes blijft regenen in Montreal en dat betekent dat men rekening moet houden met een warrige kwalificatie. Alonso, Vettel en Ocon zullen zich in de handen wrijven, veel andere coureurs niet. Alexander Albon meldde over de boordradio dat het nogal sketchy was en thuisrijder Nicholas Latifi kon ook niet genieten. Ook de Red Bulls zagen er niet sterk uit, getuige Verstappens spin. Teammaat Sergio Perez noteerde de achtste tijd achter Russell, Norris en Ricciardo.