Video: Albon laat interviews over aan zijn coach

Het Formule 1-circus is dit weekend teruggekeerd in Canada. De heren coureurs rijden voor het eerst sinds 2019 weer op het circuit van Montreal, van zelfsprekend kwam dit door het coronavirus. De coureurs vermaken zich uitstekend op het circuit en ze zijn dan ook regelmatig in voor een lolletje.

Williams-coureur Alexander Albon verkeerde na afloop van de vrije trainingen in een zeer goede bui. De Thaise-Brit besloot er het beste van te maken tijdens zijn interviews na de sessies. Hij nam zijn coach mee en besloot een hem te voice-overen. Daarna wilde Albon ook nog een nieuwe manier van drinken uitproberen tijdens het gesprek.

When @alex_albon wants to be heard, but not seen...



He sends out his performance coach Patrick 😅#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/9ThYZsAlB1