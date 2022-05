Uitslag Grand Prix van Monaco: Perez wint chaotische thriller, Verstappen derde

De altijd bijzondere Grand Prix van Monaco zit er weer op. De strijd in de straten van het wereldberoemde prinsdom werd gewonnen door Sergio Perez . Achter hem was de tweede plaats voor niemand minder dan Carlos Sainz . De derde plaats in Monaco was een prooi voor Max Verstappen .

Voorafgaand de start van de Monegaskische Grand Prix was de chaos al compleet. Er werd een buitje verwacht maar het kwam met bakken uit de hemel. De teams moesten opzoek naar regenbanden en wedstrijdleider Eduardo Freitas stelde de start. Na enkele minuten nat regenen ging men achter de Safety Car van start. Het regende echter zo extreem hard dat de wedstrijdleiding het te gevaarlijk achtte. De rode vlag kwam uit en iedereen verzamelde zich in de pitlane. Om 16:05, een dik uur na de originele starttijd, ging men weer de baan op. De race werd gestart achter de Safety Car en de bandengok kwam op.

Canada

Na het ruime uur vertraging kwam de wedstrijd langzaam op gang. Achter de Safety Car ging het al vroeg mis voor de Canadese coureurs Lance Stroll en Nicholas Latifi. Stroll gleed de muur in en mocht de pits opzoeken, Latifi maakte op zijn beurt een fout in de hairpin. De race ging uiteindelijk op rollende wijze van start en polesitter Leclerc kon de leiding in eerste instantie vasthouden. De meeste coureurs reden op de wets maar enkele dappere mannen kozen ervoor om direct de pits in te duiken. Pierre Gasly was één van de eerste op de inters en zijn lef werd beloond. De Fransman haalde in op haast onmogelijke plekken en was een vroege smaakmaker.

Scheldpartij

Sergio Perez was in de zeventiende ronde de eerste van de koplopers die eveneens wisselde naar de inters. De Mexicaan viel daardoor terug maar al snel volgden Norris, Leclerc en Verstappen voor de wissel naar de banden met de groene wangen. Opvallend genoeg bleef Carlos Sainz buiten, hij zag een droge lijn ontstaan en weigerde te wisselen naar de inters. Zijn wens kwam uit en in de 22ste ronde glipte hij de pits in en wisselde hij naar de hards. Ferrari besloot per abuis ook Leclerc naar binnen te halen, die was op zijn zachts gezegd niet blij.

Schumacher

Na de scheldkanonnade vond de thuisrijder zich terug achter zijn teamgenoot. De Red Bulls van Perez en Verstappen zochten een rondje later de box op en Perez vond zichzelf terug in de leidende positie. Maar terwijl men op weg leek naar een interessant duel aan kop ging het achterin het veld hard mis. Mick Schumacher verloor de macht over het stuur in de zwembadsectie en dreunde de muur in. De schade was immens, de Haas was zelfs in tweeën gebroken. De rode vlag kwam weer uit en het wachten werd langer.

Alonso express

Onder de rode vlag kregen de coureurs de kans om snel de banden te vervangen. Red Bull koos voor verse setjes mediums terwijl men bij Ferrari voor gebruikelijke hards koos. Het werd daarna een heel interessante situatie want het gat aan kop werd alleen maar kleiner. De top vier reed vlak bij elkaar en daarachter werd het eveneens krap. Fernando Alonso zat Lewis Hamilton in de weg en begon het veld op te houden. Er ontstond een grote trein waar zelfs nummer laatst Alexander Albon onderdeel van was.

Krap

Aan de kop waren Perez, Sainz, Verstappen en Leclerc inmiddels weggereden bij de rest. De verschillen waren absurd klein en Sainz wilde koste wat kost Perez inhalen. De baan in Monaco is echter zeer krap en hoeveel Sainz ook uithaalde, het werd niets. Hij had één goede poging maar hij knalde daarbij bijna de muur in. In de slotfase kwam ook Verstappen nog dichtbij en moest Sainz het opgeven. Perez won en de emoties waren enorm.