Uitslag kwalificatie Monaco: Leclerc pakt pole voor tweede keer op rij in Monaco, Verstappen blijft worstelen met balans

De kwalificatie in Monaco zit er op. In de straten van het wereldberoemde prinsendom werd de pole position een prooi voor niemand minder dan Charles Leclerc. Hij deelt morgen de eerste startrij met Carlos Sainz, die de tweede tijd noteerde. De top drie werd compleet gemaakt door Sergio Perez .

Q1

De kwalificatie in Monaco is vrijwel de belangrijkste van het jaar. De heren coureurs waren zich daar van bewust aangezien het gelijk zeer druk was. Haas-coureurs Mick Schumacher en Kevin Magnussen trapten de eerste kwalificatiesessie af en kregen direct gezelschap van hun concurrenten. Het was gelijk lastig op de baan, George Russell klaagde over te weinig grip en ook Charles Leclerc maakte zich zorgen. Het regende snelle tijden en Yuki Tsunoda maakte een klein foutje in zijn jacht op Q2. De Japanner raakte de vangrail bij het uitkomen van de tunnel en liep daarbij een lekke band op. Een overijverige marshall zwaaide de rode vlag en de sessie laf stil. Na kort oponthoud ging men verder en kwamen er coureurs in het nauw. Een enkeling kon de lijn niet op tijd passeren en Alexander Albon, Pierre Gasly, Lance Stroll, Nicholas Latifi en Guanyu Zhou vielen af.

Q2

Verstappen trapte de tweede kwalificatiesessie af en direct was het weer enorm druk op de Monegaskische baan. Het ging niet vanzelf voor iedereen, bij Sergio Perez hing er troep aan zijn wagen waardoor er iets de gehele ronde in zijn gezicht wapperde. Ook Lewis Hamilton was niet helemaal happy, hij klaagde steen en been over te warme achterremmen. De Brit bereikte echter zonder al te veel problemen het laatste gedeelte van de kwalificatie. Ook Sebastian Vettel kreeg dat weer eens voor elkaar en was enorm enthousiast. Thuisrijder Leclerc was bijna het haasje. De Ferrari-coureur had niet door dat hij naar de weegbrug van de FIA moest maar werd net optijd door zijn team gewaarschuwd. De sessie was het waterloo voor Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo en Mick Schumacher.

Q3

Thuisfavoriet Charles Leclerc liet niets aan het toeval over en kwam als eerste de baan op. Alleen de Alpines van Fernando Alonso en Esteban Ocon bleven in de pits bij de start van de allesbeslissende sessie. Leclerc gaf gelijk gas, zijn eerste ronde was niet te verslaan voor de concurrentie. Tijdens de tweede run moest iedereen nog één keer alles geven om de tijd van de Monegaskische Ferrari-coureur te verslaan. Maar de laatste run verliep voor iedereen rampzalig. Sergio Perez maakte een foutje bij het insturen van de tunnel en crashte, Carlos Sainz zag de gele vlaggen te laat en klapte er bovenop. De weg was geblokkeerd en de rode vlag kwam uit. Ook Fernando Alonso raakte de muur op een ander punt en Leclerc kan juichen. Hij kan morgen jagen op de droom van thuissucces.