Haas verwacht dat Schumacher kan deelnemen aan kwalificatie na brandje in VT3

Mick Schumacher kende eerder vanmiddag een zeer vervelende derde vrije training in Spanje. Op het circuit nabij Barcelona moest hij al snel de pitstraat opzoeken na een probleem met zijn achterrem. De rem stond in de brand en het vuurtje was lastig onder controle te krijgen door het team.

Men vreesde voor de kwalificatie van de Duitser, het zag er immers nogal ernstig uit. Schumachers team Haas laat voorafgaand de kwalificatie weten dat ze verwachten dat de auto op tijd gerepareerd is. Het Amerikaanse team vervangt voor de zekerheid de versnellingsbak van de bolide van Schumacher. Dit zal hem vermoedelijk geen gridstraf opleveren.

The team remain confident that Mick’s car will be in shape to take part in qualifying.



A precautionary gearbox change is underway. #HaasF1 #SpanishGP pic.twitter.com/705iuZ8Rrn