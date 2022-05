Video: Haas-coureurs proberen NASCAR uit

Het team van Haas is momenteel het enige Amerikaanse team op de grid. De renstal van Gene Haas is tot nu toe bezig met een aardig seizoen en twee weken terug kwam men in Miami in actie voor de ogen van het thuispubliek van het team. Voor de renstal was die week het juiste moment om ook even een uitstapje te maken naar een andere baan.

Haas-coureurs Kevin Magnussen en Mick Schumacher meldden zich namelijk op de oval van Charlotte. De twee coureurs maakten daar kennis met de NASCAR-tak van het team. Beide coureurs kregen dan ook de kans om een aantal rondjes te rijden in een NASCAR. Schumacher en Magnussen namen gezamenlijk plaats in de wagen en moesten eventjes flink wennen.

Get ready to shake 'n' bake with the @HaasF1Team drivers, @KevinMagnussen and @SchumacherMick as they take on @NASCAR 🤩



Check out the full edit on our official F1 YouTube channel to view an unforgettable experience for the American-owned team! 🍿#F1