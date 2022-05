Uitslag VT2 Miami: Drama voor Verstappen, Russell verrassend snelste in de Mercedes

De eerste dag van het debuutweekend van Miami zit erop. Op het circuit rondom het Hard Rock Stadium werd in de tweede training de snelste tijd genoteerd door George Russell. Daarachter reed Charles Leclerc de tweede tijd in de tweede training. De derde tijd was er voor niet minder dan Sergio Perez.

De tweede training in Miami werd gekenmerkt door zeer veel opvallende momenten. Het was redelijk druk op de baan bij het begin van de sessie. Nicholas Latifi was als eerste op de baan en al snel kwamen veel van zijn collega's naar buiten. De Mercedessen en Red Bulls bleven echter bijna tien minuten in de pitbox staan. Toch was het pechspook eerst op bezoek bij het team van Ferrari.

Sainz

Carlos Sainz was vroeg de baan opgegaan en was de eerste topper met snelle tijden. Hij maakte echter een pijnlijk foutje waardoor hij spinde in de krappe derde sector. Hij schoof hard de boarding in en de rode vlag kwam uit. De teleurstelling was groot en de Spanjaard had wederom brokken gemaakt. Het gaf de andere teams de kans om in de garages rustig de plannen voor de rest van de sessie door te nemen.

Verstappen

Bij Red Bull Racing was er echter geen tijd voor rust. Max Verstappen kende wat probleempjes in de eerste training dus men besloot uit voorzorg de versnellingsbak te wisselen. Deze ingreep namelijk duidelijk wat tijd in beslag en Verstappen miste de halve training. Na een half uur kwam hij eindelijk de baan op maar de vreugde was van zeer korte duur. Vrijwel direct meldde hij zich op de boordradio met een pijnlijke boodschap, hij kon zijn stuur amper draaien.

Verstappen moest zijn weg, al worstelend met zijn stuur, met een slakkengangetje naar de pits vervolgen. Onderweg ging het bijna mis en knalde Lance Stroll bijna tegen de kruipende Red Bull aan. Verstappens achterremmen begonnen ook nog eens te roken, en later te branden, en eenmaal in de pits was duidelijk dat het problematisch was. Verstappen bleef wel in zijn wagen zitten maar men zag hem niet meer terug op de baan.

Mercedes

Op het circuit in Miami Gardens waren Verstappens collega's inmiddels bezig met het zetten van snelle tijden. Opvallend genoeg was het niet Ferrari-coureur Charles Leclerc die de snelste tijd noteerde. Mercedes lijkt een oplossing te hebben gevonden voor de problemen en George Russell was de snelste. Ook teammaat Lewis Hamilton kwam aardig voor de dag en noteerde de vierde tijd op de gloednieuwe baan.

Rommelig

Het einde van de training verliep weer ouderwets rommelig. Latifi meldde zich paniekerig op de boordradio, de Canadese Williams-coureur vermoedde een probleem. Zijn angsten werden waarheid en de Canadees moest zijn bolide naast de baan parkeren. De rode vlag kwam wederom uit en de overgebleven coureurs kregen nog een paar minuutjes in de slotfase. Kevin Magnussen en Sebastian Vettel spinden nog waarna de finishvlag werd gezwaaid in Miami.