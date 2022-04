Albon na net mislopen top tien: ''Hopelijk punten als er updates zijn''

Alexander Albon scoorde een punt in Australië en was met zijn elfde plek in San Marino dichtbij zijn tweede top-tien-finish. De Thai gelooft dat hij regelmatig punten kan scoren als de Williams-bolide meer snelheid krijgt.

''Het voelt heel goed. Ik denk dat we er qua autotempo nog niet helemaal zijn, maar we lijken onze kansen optimaal te benutten. Als we een paar tienden extra kunnen vinden, zie ik ons ​​regelmatig punten scoren."



Albon wist Pierre Gasly en Lewis Hamilton rondenlang tot aan de finishvlag achter zich te houden. ''Toen iedereen zijn ritme had gevonden, was dat het echt. Ik hield een beetje gelijke tred, ik probeerde Pierre achter me te houden - ik weet zeker dat hij me zat was!''



De Willams-coureur heeft wel een verklaring waarom Gasly en Hamilton hem niet voorbij kwamen. ''We zijn afgelopen weekend absoluut voor de low-downforce set-up gegaan en dat voelde ik in de bochten. Maar het is een racebare auto. We doen het niet zonder reden - we kunnen inhalen als we snel zijn en we kunnen verdedigen als we langzaam zijn.''



Het resultaat in Imola biedt hoop voor de komende tijd. ''We zitten in een goede positie; Ik heb het gevoel dat we ons best hebben gedaan. Hopelijk kunnen we meer punten halen als er updates voor de auto zijn."