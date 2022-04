Uitslag VT2 Emilia Romagna: Russell verrassend snelste, Perez maakt indruk op mediums

De laatste vrije training in Imola zit er ook alweer op. De snelste tijd op de mythische baan werd gereden door George Russell. Hij was in deze sessie sneller dan Sergio Perez die de tweede tijd van de training wist te noteren. Daarachter was het Charles Leclerc die de derde tijd op het Italiaanse asfalt reed.

De tweede training op Imola was een bijzondere. De sessie volgt namelijk op de kwalificatie en is de laatste voorbereiding op de sprint voor de teams. Maar dat betekent dus ook dat de parc fermé-regels gelden, de teams mochten dus niets aanpassen qua set-up. Het was dan ook rustig op de baan bij de start van de training, Lance Stroll beet het spits af en ook George Russell was vroeg op de baan.

De Mercedessen kenden gisteren een hopeloze kwalificatie waardoor ze beide buiten de top tien moeten starten in de sprint. In de laatste training liep alles echter op rolletjes voor de zilverpijlen. In het Italiaanse zonnetje reden Russell en Lewis Hamilton veel rondjes en waren ze ook nog eens rap. Russell noteerde verrassend de snelste tijd en Hamilton reed de vierde tijd. Ferrari en Red Bull deden duidelijk wat kalmer, Perez reed echter de tweede tijd op 0,081 seconden van Russell.

Issues

In aanloop naar de sprint waren de zorgen groot bij het team van McLaren en Valtteri Bottas. De Finse Alfa Romeo-coureur moest gister zijn bolide naast de baan parkeren en ook vandaag waren de issues niet verholpen. Bottas moest de gehele sessie vanaf de zijlijn aanschouwen terwijl zijn monteurs de wagen repareerden. Ook het McLaren-duo Daniel Ricciardo en Lando Norris stond stil. Ricciardo kwam helemaal niet in actie en Norris reed slechts zes rondjes zonder noemenswaardige rondetijd.

Een ander opvallend feit was de snelheid van de AlphaTauri's. De wagens van Pierre Gasly en Yuki Tsunoda liepen als het zonnetje, bijzonder aangezien ze gisteren allebei niet door Q1 kwamen. Gasly reed de negende tijd terwijl zijn teamgenoot Tsunoda tot p8 kwam. Voor hen stond de naam van Max Verstappen in de uitslag. De Nederlandse Red Bull-coureur start de sprint later vanmiddag op pole en deed duidelijk kalm aan.