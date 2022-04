Steiner supertrots op Magnussen: "Alweer het allerbeste resultaat voor Haas"

Het team van Haas kan tevreden terugkijken op de kwalificatie in Imola. Mick Schumacher noteerde een aardige twaalfde tijd maar de meeste aandacht ging wederom uit naar Kevin Magnussen. De Deense coureur kende een fabuleuze sessie en start de sprint morgen vanaf de zeer knappe vierde plaats.

Magnussen liet in Imola zien dat men zeker niet om hem heen kan. De Deense comeback kid was vrijwel de gehele vrijdag al snel en hij gold dan ook als een outsider voor de topposities. Hij bereikte vrij simpel Q3 maar daar leek alles mis te gaan. Hij schoot rechtdoor en de rode vlag werd al gezwaaid. Hij kon zijn weg echter vervolgen en vloog naar de vierde plek.

Australië

Teambaas Günther Steiner was na afloop buiten zichzelf van enthousiasme. In zijn eigen Italië zag Steiner zijn team, en vooral Magnussen, boven zichzelf uitstijgen. In een persbericht laat hij weten dat dit resultaat als geroepen kwam: "Vandaag was een goede dag. Het waren enorm uitdagende weersomstandigheden en ik weet dat het voor iedereen hetzelfde was, maar na Australië hadden we dit eventjes nodig. In Australië hadden we geen goed weekend maar nu begon het al goed op vrijdagochtend, het zelfvertrouwen is hoog."

Allerbest

De vierde plaats van Magnussen zorgt voor een jubelstemming bij Steiner. De populaire Italiaan was zo trots als een pauw met de uitslag: "De vierde plaats van Kevin is echt fantastisch, het is alweer het allerbeste resultaat voor Haas. Voor Mick is het jammer, hij was er bijna. Hij kwam een beetje tekort maar de twaalfde plek is zeker niet slecht. We starten morgen als vierde en twaalfde, ik ben benieuwd wat we kunnen."