Het team van Ferrari heeft belangrijk nieuws gedeeld in aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen. De Italiaanse renstal heeft bekendgemaakt dat ze het doek van hun nieuwe auto gaan trekken op vrijdag 23 januari. Hoe de wagen gaat heten, is nog niet bekend.

Het team van Ferrari heeft een lastig seizoen achter de rug. De Italiaanse renstal wist geen Grand Prix te winnen, en de frustratie bij coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc was zeer groot. In 2026 hoopt men sportieve revanche te kunnen nemen, en de nieuwe regels moeten in hun voordeel werken. Ze stopten al vroeg in het jaar met de ontwikkeling van de auto, en de focus werd snel gelegd op de auto voor 2026.

Wat gaat Ferrari doen?

Nu het seizoen van dit jaar erop zit, is de focus volledig verschoven naar 2026. Hoe de nieuwe auto gaat heten, is nog niet bekend. Ferrari heeft wel laten weten wanneer ze het doek van het nieuwe strijdwapen van Hamilton en Leclerc gaan trekken. Deze launch zal plaatsvinden op vrijdag 23 januari, in Italië. Op die dag zal Ferrari ook direct een shakedown uitvoeren op het eigen circuit Fiorano. In de week daarop vindt de eerste testweek plaats op het circuit van Barcelona in Spanje.

Drukke dag

Ferrari is niet het enige team dat de nieuwe auto zal gaan onthullen op 23 januari. Eerder liet het team van Haas weten dat ze via het internet de eerste beelden van de nieuwe auto gaan delen, terwijl ook het team van Alpine op die dag het doek van de nieuwe auto zal gaan trekken. Deze presentatie vindt plaats in Barcelona.

Launchdata van de Formule 1-teams:

Red Bull: 15 januari, Detroit

Racing Bulls: 15 januari, Detroit

Audi: 20 januari, 20 januari, Berlijn

Alpine: 23 januari, Barcelona

Ferrari: 23 januari, Fiorano

Haas: 23 januari, online

Cadillac: 8 februari, Super Bowl-reclame

Aston Martin: 9 februari, Saoedi-Arabië