Ferrari kondigt belangrijk nieuws voor nieuw F1-seizoen aan

Het team van Ferrari heeft belangrijk nieuws gedeeld in aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen. De Italiaanse renstal heeft bekendgemaakt dat ze het doek van hun nieuwe auto gaan trekken op vrijdag 23 januari. Hoe de wagen gaat heten, is nog niet bekend.

Het team van Ferrari heeft een lastig seizoen achter de rug. De Italiaanse renstal wist geen Grand Prix te winnen, en de frustratie bij coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc was zeer groot. In 2026 hoopt men sportieve revanche te kunnen nemen, en de nieuwe regels moeten in hun voordeel werken. Ze stopten al vroeg in het jaar met de ontwikkeling van de auto, en de focus werd snel gelegd op de auto voor 2026.

Wat gaat Ferrari doen?

Nu het seizoen van dit jaar erop zit, is de focus volledig verschoven naar 2026. Hoe de nieuwe auto gaat heten, is nog niet bekend. Ferrari heeft wel laten weten wanneer ze het doek van het nieuwe strijdwapen van Hamilton en Leclerc gaan trekken. Deze launch zal plaatsvinden op vrijdag 23 januari, in Italië. Op die dag zal Ferrari ook direct een shakedown uitvoeren op het eigen circuit Fiorano. In de week daarop vindt de eerste testweek plaats op het circuit van Barcelona in Spanje.

Drukke dag

Ferrari is niet het enige team dat de nieuwe auto zal gaan onthullen op 23 januari. Eerder liet het team van Haas weten dat ze via het internet de eerste beelden van de nieuwe auto gaan delen, terwijl ook het team van Alpine op die dag het doek van de nieuwe auto zal gaan trekken. Deze presentatie vindt plaats in Barcelona.

Launchdata van de Formule 1-teams:

Red Bull: 15 januari, Detroit

Racing Bulls: 15 januari, Detroit

Audi: 20 januari, 20 januari, Berlijn

Alpine: 23 januari, Barcelona

Ferrari: 23 januari, Fiorano

Haas: 23 januari, online

Cadillac: 8 februari, Super Bowl-reclame

Aston Martin: 9 februari, Saoedi-Arabië

da_bartman

Posts: 6.344

laat me raden: de nieuwe auto wordt rood?

  • 1
  • 19 dec 2025 - 09:49
  • da_bartman

    Posts: 6.344

    laat me raden: de nieuwe auto wordt rood?

    • + 1
    • 19 dec 2025 - 09:49
  • Ernie5335

    Posts: 5.719

    Haal het doek er maar af... Dat rijdt een stuk makkelijker 😉

    • + 0
    • 19 dec 2025 - 11:58
  • gridiron

    Posts: 3.022

    Ik gok op dezelfde naam als de huidige+1

    • + 0
    • 19 dec 2025 - 12:44

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

