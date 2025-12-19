Ferrari-teambaas Fred Vasseur is blij met de ingrepen die de FIA heeft gedaan waardoor de teams dichter bij elkaar zaten afgelopen seizoen. Volgens Vasseur is dit erg goed voor de sport. Voor de teams zelf is dat echter heel zwaar, want alles zat zo dichtbij elkaar dat je zomaar lager kon eindigen dan verwacht.

De kwalificaties en races waren veel spannender doordat de teams erg dicht bij elkaar zaten en daar is Fred Vasseur een enorme fan van. Het ding is echter dat een team als Ferrari, dus vierde kan worden in het wereldkampioenschap. Door de kleine verschillen kon er van alles gebeuren.

Een klein foutje maakt een groot verschil

"Wat je moet onthouden is dat je in Q1 [in Abu Dhabi] van P6 naar P16 kon zakken met minder dan een tiende van een seconde", vertelt Vasseur aan de internationale media. "Je maakt een kleine fout of je zit niet in het juiste werkvenster, en je ligt eruit in Q1. En het weekend daarna ben je P6 of P7." De teams konden zich dus geen fouten veroorloven, aldus Vasseur.

"Ik denk dat alleen McLaren en Max Verstappen aan het einde van het seizoen zo'n kleine delta hadden, dat ze een foutje konden opvangen. Maar voor iedereen daarachter gold dat één fout betekende dat je eruit lag - zelfs Max in Boedapest, waar hij P11 stond, en in Brazilië in de slotfase van het seizoen: één fout en je ligt eruit in Q1. Dat is nu de realiteit van F1."

'De FIA heeft het goed gedaan'

Al met al laat Vasseur weten dat hij wel tevreden is met de manier hoe de FIA dit heeft aangepakt: "Soms is het zwaar voor de teams, maar alles bij elkaar is het positief voor het kampioenschap. Elk weekend heb je het risico om eruit te vliegen in Q1, dat is nu standaard. We zien een sterke convergentie in prestaties. Ik sprak er vanochtend met iemand van jullie over - ik weet niet of het komt door de windtunnelverdeling waardoor de teams achteraan meer tijd krijgen."

"Maar je ziet dat ze dichterbij komen. Misschien beginnen we volgend jaar weer met een grotere kloof, maar door die extra ontwikkeling bij de kleinere teams krijg je die inhaalslag. Dat was ook het doel van F1, en eerlijk gezegd is dat heel goed uitgevoerd", zo concludeert de Fransman.