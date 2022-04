Mazepin nog steeds woest: "Haas heeft niet eerlijk gehandeld"

Nikita Mazepin werd vorig seizoen verguisd vanwege zijn rampzalige prestaties bij Haas. De Russische coureur leek zijn slechte debuutseizoen dit jaar een vervolg te mogen geven totdat de oorlog in Oekraïne uitbrak. Haas nam geen halve maatregelen en ontsloeg Mazepin. Daarnaast verwijderde het team alles sponsorstickers die Mazepin met zich meebracht.

De snelle reactie van Haas werd geprezen maar het team zadelde zichzelf wel met een probleem op. Men had immers ineens een leeg stoeltje en dankzij het verscheuren van de contracten met Uralkali was er ook geen hoofdsponsor meer. Al snel vond men in Kevin Magnussen de juiste vervanger en is Haas weer snel. De Amerikaanse renstal draait vooralsnog een keurig seizoen.

Sponsorgeld

Mazepin ziet het met lede ogen aan. De Rus is niet bepaald te spreken over zijn ontslag en is daarnaast ook kwaad over de manier waarop Haas omgaat met Uralkali. Mazepin spreekt zijn afgunst uit tegenover CNN: "Iedereen heeft het recht om zich uit te spreken of niet. Ik kreeg van de FIA de kans om mee te doen zolang ik neutraal bleef. Het grootste probleem is volgens mij dat de teams het sponsorgeld mogen houden zonder dat ze hun contract naleven. Ze vragen om meer, maar tegelijkertijd zeggen ze dat ze geen geld uit Rusland willen. De waarden in onze sport moeten grondig worden bekeken."

Terugkeren

Ondanks de onenigheden met zij voormalige werkgever Haas heeft Mazepin nog altijd zijn pijlen gericht op een terugkeer. De Rus weet zelf echter ook wel dat het moeilijk wordt. "Momenteel is het nogal lastig om iets te zeggen want ik ben net mijn zitje verloren. Zeventien jaar lang heb ik geprobeerd om de Formule 1 te bereiken. Het is echter maar een klein probleem als je ziet wat er nu in de wereld gebeurt. Het liefst keer ik terug. Voor mijn gevoel is het nog unfinished business maar ik moet wachten tot alles rustiger is. Ik weet nog niet of ik kan terugkeren, Haas heeft naar mijn idee niet eerlijk gehandeld."