Haas wil niet voldoen aan terugvordering Uralkali, komt zelf met claim

Het team van Haas nam eerder dit jaar op abrupte wijze afscheid van hun hoofdsponsor Uralkali. Het Russische bedrijf is eigendom van Dmitry Mazepin, de vader van de ontslagen Nikita Mazepin. Het ontslag van de Russische coureur was een gevolg van de oorlog in Oekraïne.

De Mazepins zijn goede kennissen van de Russische president Vladimir Poetin en ondertussen staan zowel vader als zoon Mazepin op een sanctielijst van de EU. Mazepin werd daarvoor al de deur gewezen door Haas en hij werd vervangen door Kevin Magnussen. Haas nam ook afscheid van Uralkali, het Russische bedrijf was hier echter wat minder enthousiast over en kwam met eisen.

Clausule

Uralkali eiste dat Haas 12 miljoen euro aan sponsorgeld terug zou boeken. Nu blijkt dat het Amerikaanse team dit niet gaat doen, sterker nog Haas legt een claim van 8 miljoen euro bij Uralkali neer. De Russen hadden doormiddel van een openbare verklaring het geld opgeëist en volgens Motorsport.com heeft Haas daar nu formeel op gereageerd. Volgens Motorsport.com verwijst Haas naar een clausule waarin staat dat Uralkali het team niet mag aantasten of ter discussie mag brengen.

Eis

Haas heeft een team van juristen op de zaak gezet en legt zelf nu dus ook een eis neer bij Uralkali. Haas wil 8 miljoen euro ontvangen als gevolg van de verloren inkomsten door het beëindigen van het contract. Volgens het medium wil Haas het bedrag binnen enkele dagen ontvangen en gaan ze pas daarna contractuele verplichtingen volbrengen. Ook willen ze geen loon overmaken naar Mazepin.

Not amused

Bij Uralkali zijn niet not amused over de gang van zaken. Het Russische bedrijf is vrij gepikeerd door de zaken, zo laat een bron weten aan Motorsport.com. "Iedereen snapt dat de wereld zich momenteel in een moeilijke situatie bevindt. Het is echter gewoon weg ridicuul om te beweren dat Haas het geld mag houden aangezien het contract eenzijdig is opgezegd, zonder te voldoen aan de overeengekomen diensten."