Williams eert 'bandenfluisteraar' Albon

Alexander Albon maakte afgelopen weekend een sterke indruk in Australië. De Thaise Brit reed in zijn Williams een bijzondere race waarin hij vanaf de laatste plaats naar de punten reed. Hij reed vrijwel de gehele race op dezelfde banden en stopte pas in de allerlaatste ronde voor vers rubber.

Het leverde hem pakken met complimenten op en hij kreeg de bijnaam 'de Bandenfluisteraar'. Het is vanzelfsprekend een lovende bijnaam en Williams doet dan ook graag mee met de complimentenregen. Ze hebben hun photoshop-kunsten uit de kast gepakt voor een soort filmposter in de onderstaande Tweet.