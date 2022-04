Villeneuve maakt gehakt van Aston Martin

"Formule 1 is wel even iets anders dan een kleding merk of het verkopen van horloges", met deze sneer gaf Jacques Villeneuve zijn landgenoot Lawrence Stroll een draai om de oren. Villeneuve staat bekend als Strolls grootste criticaster.

"Weet je wat het is?", vertelde Villeneuve, "als je een team koopt voor je zoon, dan kom je op het moment dat je geen oplossingen meer hebt." Hiermee verwijst de wereldkampioen naar de nogal onhandige acties van Lance Stroll.

De geruchten omtrent Sebastian Vettel doen de ronde. Ralf Schumacher heeft er zo zijn kijk op: "Ik heb medelijden met Sebastian", verklaarde hij voor de Duitse televisie.

Villeneuve ging verder over de situatie rondom Lance Stroll: "Het was gewoon een afgang wat hij daar deed tijdens de kwalificatie. Ik denk dat Sebastian liever thuis zou zitten dan dat hij hier deel van uit zou maken. "Ik vraag me af wat Lawrence Stroll zal gaan doen. Als hij dit Formule 1-team runt zoals hij zijn zakelijke dingen heeft gedaan in Canada, dan kan hij zijn zoon toch niet de hand boven het hoofd blijven houden? Ik denk dat er serieus een keer harde woorden moeten gaan vallen."

"Het grote probleem is dat Aston Martin gewoon nog geen punten heeft gescoord. Zij hebben een budget wat gewoon hoger is dan Haas of Williams. Deze teams hebben wel al punten gescoord. Wat dat betreft zakt Aston Martin op dit moment door het ijs¨, verklaarde de Canadees.