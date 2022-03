Haas neemt maar met één auto deel aan GP Saoedi Arabië

Door de harde crash van Mick Schumacher zal Haas maar met één auto deelnemen aan de Grand Prix morgen. Mick Schumacher kan morgen nog niet racen. Haas kiest ervoor om geen invaller in te zetten, iets wat vermoedelijk ook helemaal niet kan volgens de reglementen. Reservecoureur Pietro Fittipaldi is trouwens wel aanwezig.

Haas kiest ervoor om morgen maar één auto in te zetten op het Jeddah Corniche Circuit. Dat betekent dat alleen Kevin Magnussen in actie komt. Schumacher crashte keihard in Q2 terwijl hij bezig was met het verbeteren van zijn snelle ronde. Hij werd door het medische team uit zijn auto gehaald en in een ambulance overgebracht naar het medische centrum.