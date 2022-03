Steiner wil niet speculeren over toekomst Jeddah: "Nu focussen op het weekend"

De aanslag van gisteren op een depot van Aramco in Jeddah heeft de Formule 1-wereld met beide benen op de grond gezet. Na lange nachtelijke discussies besloot men toch dat de race gewoon door kan gaan, al leek het erop dat meerdere coureurs het ermee oneens waren. Toch verscheen iedereen vandaag gewoon op de baan.

Het was een kort nachtje voor de betrokkenen. De coureurs vergaderden gisteren zeer lang over het mogelijk afblazen van de race in Jeddah. Uiteindelijk werd er toch besloten dat de race door ging en dus gingen vandaag ook alle persmomenten door. Op de gebruikelijke persconferentie voor de teambazen werd er dan ook veelvuldig gesproken over de situatie in Saoedi-Arabië.

Toekomst

Ook Haas-teambaas Günther Steiner schoof aan en hem werd gevraagd naar de toekomst van de Saoedische Grand Prix. De populaire Italiaan wilde daar op dit moment nog niet veel over kwijt. Hij wordt geciteerd door Racefans: "Het is nu niet het goede moment om te discussiëren over of het goed of fout is om hier te racen. Dat is echt iets voor de toekomst. We gaan het erover hebben en de FIA en de FOM zullen ernaar kijken. Dan zal men ook beslissen wat er gaat gebeuren. Momenteel denk ik dat we ons moeten focussen op het weekend en dan weer fris van start gaan."

Autoriteiten

Steiner voelt zich momenteel dan ook op zijn gemak in Jeddah. Aan doemscenario's wil de Italiaanse teambaas dan ook niet gaan denken: "Voor mij is het een teken dat de autoriteiten hier zelf zijn met hun families en dat ze zich dus blijkbaar veilig genoeg voelen. Ik kan mij dan ook veilig voelen."