Steiner heeft vertrouwen in sponsorzoektocht: "Momenteel goede interesse"

De oorlog in Oekraïne had stevige gevolgen voor het team van Haas. De Amerikaanse renstal besloot de stickers van de Russische hoofdsponsor van de wagen te verwijderen en ook de Russische coureur Nikita Mazepin werd de deur gewezen. Het was een nobele actie van het team maar ze zadelden zichzelf wel op met twee grote problemen.

Haas zat immers in één klap zonder coureur en zonder hoofdsponsor. Al snel verleidde men Kevin Magnussen tot een comeback maar op het sponsorvlak zijn er nog steeds problemen. Men nam immers afscheid van de Russische titelsponsor Uralkali en er is nog geen opvolger gevonden. Teameigenaar Gene Haas heeft de portemonnee al getrokken maar het gemis van een grote sponsor is voelbaar.

Progressie

Teambaas Günther Steiner heeft goede hoop in een goede afloop van de zoektocht. De kleurrijke Italiaan laat weten dat er kapers op de kust liggen. Hij spreekt zich uit tegenover Autosport: "Er is momenteel zeker goede interesse. Ik moet zeggen dat ik niet weet of dat hiermee te maken heeft. Ik beloof niets. Ik denk dat we nogal laat zijn begonnen met het aanzwengelen van wat activiteit op dit gebied. Dat is mijn mening maar ik denk dat we nu progressie gaan boeken."

Goede kans

Steiner is echter een positieve man en hij denkt dat er snel nieuws zal komen op het sponsorgebied. De Italiaanse Haas-teambaas ziet geen beren op de weg. "Ik heb er veel vertrouwen in. We willen mensen laten zien dat wij graag willen terugkeren en dat ze weten wie wij zijn. Ik denkt dus dat wij over het algemeen een goede kans maken hier."