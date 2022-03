Testupdate dag 3 Bahrein: Perez zeer snel met nieuwe Red Bull updates

De derde en laatste ochtend van de testsessie in Bahrein is door Sergio Perez als snelste afgesloten. De Mexicaan liet lang op zich wachten tijdens het begin van de sessie maar eenmaal buiten waren de nieuwe onderdelen duidelijk te zien op de RB18.

Red Bull Racing richtte zich deze ochtend op het rijden van snelle tijden. Perez begon op een setje harde banden maar wisselde al snel naar de medium en vlak erna de zachte banden. Al tijdens zijn eerste ronde deze ochtend reed hij de snelste tijd van dat moment, wat voor een geniepig lachje zorgde bij Helmut Marko in de pitbox.

De voorsprong op Zhou is maar liefst 9 tienden, al is uiteraard de vraag wat de programma's van elk team is en ook de hoeveelheid benzine. Red Bull zou tot nu toe vrijwel altijd getest hebben met 80 kilo benzine in de wagen, wat een tijdverlies van 2 seconden oplevert.

Ook Pierre Gasly was snel met de derde tijd, vlak voor Sainz. Bij McLaren richt men zich nog altijd op korte runs al hoopt het team vanmiddag een oplossing te hebben voor de problemen met de koeling van de remmen.