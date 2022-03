Magnusssen noteert snelste vrijdag-tijd tijdens extra testtijd

Na afloop van de tweede testdag gisteren in Bahrein bleef men bij het team van Haas zeer druk. Doordat men een halve dag had gemist door problemen met de levering van hun materiaal mochten ze die verloren tijd goed maken. Na afloop van de middagsessie draaide comeback-kid Kevin Magnussen de baan op voor een aantal extra rondjes.

Terwijl iedereen bezig ging met andere zaken ging Magnussen er nog even goed voor zitten. De Deen liet zien dat hij het spelletje nog aardig onder de knie heeft. Op een lege baan ging hij snel rond, zó snel zelfs dat hij de snelste tijd van de dag noteerde. Zijn tijd was sneller dan de tijd van dag-snelste Carlos Sainz en daardoor mocht Haas trots terugkijken op de dag. De tijden zeggen vanzelfsprekend niets tijdens een testweek maar een mooie opsteker is het wel.