Video: Magnussen meldt zich in Haas-pitbox

Gisteravond maakte het team van Haas de opvolger van Nikita Mazepin bekend. De Amerikaanse renstal maakte bekend dat Kevin Magnussen zijn comeback gaat maken bij de ploeg. Het is een opvallende move aangezien de Deen in 2020 de deur werd gewezen en de renstal koos voor de sponsormiljoenen van Mazepin.

Magnussen arriveerde gisteren op het circuit van Bahrein waar de tweede wintertest wordt afgewerkt. Hij zal deze week dan ook al in actie komen tijdens de tests. Haas deelt een video op social media waarin Magnussen zich enthousiast meldt in de pitbox van zijn nieuwe oude werkgever.

Lots of hugs and lots of smiles 🤗😁



It's great to have you back, Kevin! #HaasF1 pic.twitter.com/V9R7ryRR9W