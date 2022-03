Officieel: Magnussen vervangt Mazepin bij Haas

Eerder vandaag gingen er al geruchten dat Kevin Magnussen zijn rentree zou maken in de Formule 1 en die zijn zojuist bevestigd door Haas F1. Het Amerikaanse team heeft de Deen gecontracteerd als vervanger van de Rus Nikita Mazepin, die het veld moest ruimen nadat zijn sponsor Uralkali vanwege banden met Vladimir Poetin ook van de wagen af werd gehaald.

Het betekent voor Magnussen een comeback bij het team waar hij van 2017 tot en met eind 2020 voor reed. Magnussen debuteerde in 2014 in de koningsklasse van de autosport bij het team van McLaren. Hij eindigde bij zijn eerste race direct op het podium maar daarna kwam de klad erin. In 2015 werd hij dan ook aan de kant geschoven en fungeerde hij als reservecoureur. In 2016 vertrok hij naar het team van Renault maar ook dit avontuur was geen succes. Na weer een matig jaar vertrok hij naar Haas, waar hij nu dus terugkeert.

Meerjarige deal

Na zijn Formule 1-exit eind 2020 trok hij naar Amerika en voor het aankomende seizoen zou hij één van de fabrieksrijders zijn van het WEC-team van Peugeot. Nu keert hij dus terug op het oude nest bij het team van Haas. De Deen vervangt de ontslagen Nikita Mazepin en dat doet hij niet voor een jaartje. Magnussen heeft een meerjarige deal getekend bij het Amerikaanse team.

Bahrein

Magnussen zal deze week al in actie komen voor Haas. Er wordt deze week immers getest op het circuit van Bahrein en Magnussen is van de partij. Hij zal later deze week voor het eerst achter het stuur kruipen van de nieuwe VF-22. Morgen is het echter de beurt van testcoureur Pietro Fittipaldi. De Braziliaan kan alleen in de middag in actie komen door problemen met de levering van de spullen van het team.