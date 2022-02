Magnussen is klaar met F1: "Doe niets waar ik niet kan winnen"

Kevin Magnussen leek een gouden toekomst tegemoet te gaan. De Deense coureur eindigde bij zijn debuut voor McLaren in 2014 gelijk op het podium. Daarna verliep zijn loopbaan in de Formule 1 zeer teleurstellend en kwam hij nooit meer in de buurt van het ereschavot. Na mislukte avonturen bij Renault en Haas zat zijn Formule 1-loopbaan er in 2020 op.

Na zijn onvrijwillige Formule 1-exit vertrok Magnussen naar de andere kant van de plas. In Amerika ging de Deen rijden in het IMSA en daar was het beduidend succesvoller. Hij reed zichzelf in de picture en aankomend seizoen maakt hij dan ook deel uit van het Hypercar-programma van Peugeot. Hij gaat hier op jacht naar grote successen.

Een nieuw Formule 1-avontuur zit er niet meer in voor de uitgesproken Deen. Magnussen heeft een duidelijk doel voor ogen en dat deelt hij met RACER: "In het vervolg van mijn loopbaan wil ik alleen nog maar racen als ik de kans heb om te winnen. Wat ik ook ga doen, ik ga niets meer doen waarin ik niet kan winnen."

Done that

In de Formule 1 wil hij dan ook niet meer in het middenveld gaan rijden. De Deense voormalig Haas-coureur vindt het een overduidelijk gepasseerd station. Hij spreekt zich er op zeer duidelijk en eerlijke wijze over uit: "Nee, dat ga ik echt niet meer doen. Ik heb daar al gereden. Been there, done that."