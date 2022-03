Ralf Schumacher speculeert over nieuwe Haas: "Oscar Piastri zou fantastisch zijn"

Het team van Haas heeft zichzelf met een flinke klus opgezadeld. Men heeft afgelopen weekend immers Nikita Mazepin de deur gewezen en daardoor is er een stoeltje vrij gekomen. Het is echter nog niet duidelijk wie hem gaat vervangen tijdens het aankomende seizoen, wel gaan er meerdere namen rond.

Tijdens de wintertest ,die vandaag begint, zal testcoureur Pietro Fittipaldi de honneurs waarnemen bij de Amerikaanse ploeg. Het lijkt er echter niet op dat Fittipaldi daadwerkelijk zal gaan racen tijdens het aankomende seizoen. De namen van onder andere Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg en Antonio Giovinazzi gaan rond. Duidelijkheid is er echter nog niet waardoor de speculaties nog steeds veelvuldig rond gaan.

Piastri

Ralf Schumacher heeft zelf zo zijn verwachtingen over de invulling van het tweede Haas-stoeltje. De Duitse ex-coureur hoopt dat zijn neef Mick Schumacher een sterke teamgenoot krijgt. Bij de Duitse tak van Sky Sports is hij duidelijk: "Ik kan alleen maar wensen dat Mick dit jaar een sterke teamgenoot gaat krijgen waarmee hij een volgende stap kan zetten in zijn loopbaan. Hopelijk is het iemand van wie hij veel kan leren. Het zou fantastisch zijn als het Oscar Piastri wordt."

Hülkenberg

Schumacher heeft echter zo zijn bedenkingen over de namen die rond gaan. De Duitser denkt namelijk dat zijn landgenoten weinig kans maken: "Haas zegt dat ze enkele kandidaten op het oog hebben, maar volgens mij zijn enkele namen niet heel relevant. Ik verwacht bijvoorbeeld niet dat Günther Steiner voor Nico Hülkenberg kiest en een tweede Duitser bij het team brengt."