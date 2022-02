Kravitz maakt zich zorgen over Haas: "Zorgwekkend teken"

Het team van Haas nam gisteravond de beslissing om alle verwijzingen naar Rusland van de wagen te verwijderen. Vanochtend draaide Nikita Mazepin de baan op in een maagdelijke witte bolide waarop zelfs de logo's van hoofdsponsor Uralkali ontbraken. Het is een pijnlijke situatie voor Mazepin want de hoofdsponsor is tevens het bedrijf van zijn zeer vermogende vader.

De oorlog in Oekraïne is dus duidelijk merkbaar in de koningsklasse van de autosport. Maar de maatregelen bij het team van Haas zijn het meest in het oog springend. Ze houden vanmiddag ook Mazepin weg bij de pers, de Rus zou eigenlijk aanwezig zijn bij een persmoment maar het lijkt erop dat hij verstek laat gaan. Gisteren spraken Sebastian Vettel en Max Verstappen zich al uit tegen het doorgaan van de Russische Grand Prix, de race lijkt op de tocht te staan.

Sponsor

Haas oogstte veel applaus met hun beslissing om de Russische verwijzingen te verwijderen. Toch worden er ook wat vraagtekens gezet bij de keuze. Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz is er bij zijn werkgever nogal duidelijk over: "Ik kan begrijpen dat men heeft besloten de Russische kleuren van de auto te verwijderen. Dat was een logische keuze. Maar ik begrijp niet waarom dat ook gebeurt met de sponsor."

Zorgwekkend

De Uralkali-stickers zijn immers ook verdwenen, er zijn echter nog geen sancties genomen tegen het bedrijf. Wel is bekend dat Mazepins vader goede contacten heeft met de Russische president Vladimir Poetin. Kraitz vindt het een opvallende keuze: "Zover we weten zijn er nog geen sancties genomen tegenover Uralkali of tegen Dmitry Mazepin persoonlijk. Ik heb ook gezien dat Ferrari hun Russische sponsors nog op de auto heeft staan. Dat roept bij mij vragen op over de situatie bij Haas, dat is een zorgwekkend teken."