Lando Norris veroverde afgelopen weekend in Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Hij kwam in de Grand Prix als derde over de streep, en dat was genoeg voor de titel. Na de finish volgde er een enorme vreugde-explosie, en er werd tot diep in de nacht een feestje gevierd. Na de festiviteiten op de baan, trok Norris door naar de volgende locatie.

Norris moest in Abu Dhabi een voorsprong van twaalf punten verdedigen ten opzichte van Red Bull-coureur Max Verstappen. De Nederlander deed er alles aan om de titel van Norris af te pakken, en hij had op zaterdag al de pole position gepakt in de kwalificatie. In de race wist Verstappen de leiding te behouden, en moest hij hopen op een tegenvallende avond van Norris.

De Brit wist dat hij op het podium moest eindigen om kans te maken op de titel, en hij voldeed aan die opdracht. Na afloop van de race reageerde hij emotioneel, en vloog hij zijn monteurs en familie in de armen. Na de podiumceremonie werd er bij McLaren een feestje gevierd, en Norris ging de rest van de avond en de nacht door met feesten.

Waar vierde Norris zijn feestje?

Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe Norris losgaat tijdens een exclusief feestje vlakbij het circuit van Yas Marina. Norris werd samen met zijn vriendin Magui Corceiro gesignaleerd in de Amber Lounge, waar hij met zijn entourage naar een exclusief gedeelte werd geleid. Op de video's die het internet rondgaan, is te zien hoe Norris hardop meezingt met Sweet Caroline van Neil Diamond en natuurlijk ook met het bekende We Are The Champions van Queen.

Norris was niet de enige coureur die zich meldde op het exclusieve feestje in de Amber Lounge. Ook Ferrari-coureur Charles Leclerc werd gespot op het feestje, hij had Norris in de race nog laten zweten door hem bijna van het podium te stoten. Het was overigens een zeer exclusief feestje, want een zogenaamde Individual Club Pass kostte zo'n duizend dollar.

Nog meer feestjes

De festiviteiten zullen voor Norris voorlopig niet stoppen. Hij zal waarschijnlijk snel afreizen naar de McLaren-fabriek in Woking, en hij wordt aankomende vrijdag ook verwacht op het FIA-gala om de beker voor de wereldkampioen in ontvangst te nemen. De ceremonie vindt dit jaar plaats in Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan.