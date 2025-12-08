user icon
icon

Wereldkampioen Norris gaat los op exclusief feestje

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Wereldkampioen Norris gaat los op exclusief feestje

Lando Norris veroverde afgelopen weekend in Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Hij kwam in de Grand Prix als derde over de streep, en dat was genoeg voor de titel. Na de finish volgde er een enorme vreugde-explosie, en er werd tot diep in de nacht een feestje gevierd. Na de festiviteiten op de baan, trok Norris door naar de volgende locatie.

Norris moest in Abu Dhabi een voorsprong van twaalf punten verdedigen ten opzichte van Red Bull-coureur Max Verstappen. De Nederlander deed er alles aan om de titel van Norris af te pakken, en hij had op zaterdag al de pole position gepakt in de kwalificatie. In de race wist Verstappen de leiding te behouden, en moest hij hopen op een tegenvallende avond van Norris.

Meer over Lando Norris Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov
 FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Red Bull

FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Red Bull

6 dec

De Brit wist dat hij op het podium moest eindigen om kans te maken op de titel, en hij voldeed aan die opdracht. Na afloop van de race reageerde hij emotioneel, en vloog hij zijn monteurs en familie in de armen. Na de podiumceremonie werd er bij McLaren een feestje gevierd, en Norris ging de rest van de avond en de nacht door met feesten.

Waar vierde Norris zijn feestje?

Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe Norris losgaat tijdens een exclusief feestje vlakbij het circuit van Yas Marina. Norris werd samen met zijn vriendin Magui Corceiro gesignaleerd in de Amber Lounge, waar hij met zijn entourage naar een exclusief gedeelte werd geleid. Op de video's die het internet rondgaan, is te zien hoe Norris hardop meezingt met Sweet Caroline van Neil Diamond en natuurlijk ook met het bekende We Are The Champions van Queen.

Norris was niet de enige coureur die zich meldde op het exclusieve feestje in de Amber Lounge. Ook Ferrari-coureur Charles Leclerc werd gespot op het feestje, hij had Norris in de race nog laten zweten door hem bijna van het podium te stoten. Het was overigens een zeer exclusief feestje, want een zogenaamde Individual Club Pass kostte zo'n duizend dollar.

Nog meer feestjes

De festiviteiten zullen voor Norris voorlopig niet stoppen. Hij zal waarschijnlijk snel afreizen naar de McLaren-fabriek in Woking, en hij wordt aankomende vrijdag ook verwacht op het FIA-gala om de beker voor de wereldkampioen in ontvangst te nemen. De ceremonie vindt dit jaar plaats in Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan.

mario

Posts: 14.742

Hij is WK en dus mag hij helemaal LOS gaan.....

  • 2
  • 8 dec 2025 - 14:31
F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Abu Dhabi 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • mario

    Posts: 14.744

    Hij is WK en dus mag hij helemaal LOS gaan.....

    • + 2
    • 8 dec 2025 - 14:31
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.999

    "Ook Ferrari-coureur Charles Leclerc werd gespot op het feestje".

    Hij ziet maar dattie thuiskomt, hij vliegt met mij niet terug naar huis....nu niet....en mss helemaal niet meer...hij gaat voortaan maar met Charles mee"....aldus 'n niet uitgenodigde Max!

    • + 2
    • 8 dec 2025 - 15:08
    • mario

      Posts: 14.744

      Cleck houdt ook wel van een drankje ;-)

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 15:25
  • Leclerc Fan

    Posts: 4.023

    FC Twente erbij. :)

    • + 1
    • 8 dec 2025 - 15:12
    • mario

      Posts: 14.744

      Beter kun je het niet hebben 😎

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 15:25

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.415
  • Podiums 43
  • Grand Prix 151
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×