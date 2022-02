Testupdate Barcelona dag 3: Verstappen snel ondanks rode vlaggen

Vanochtend kregen de teams voor het laatst de kans om hun nieuwe bolides op droog asfalt uit te testen. Vandaag mag men immers met de regenbanden aan de gang aangezien Pirelli vandaag de baan vochtig maken. Men greep deze kans met beide handen aan en er gebeurde genoeg op het circuit van Barcelona.

Al vroeg in de ochtendsessie van deze derde testdag waren er problemen voor Fernando Alonso. De Spaanse Alpine-coureur stond al snel in de grindbak maar kon er op eigen kracht uitkomen. Na een bezoek aan de pits kon hij zijn weg weer vervolgen al was het maar voor korte duur. Even later stond hij stil en kwam er een enorme rookpluim uit zijn blauw-roze bolide. Het betekende de eerste rode vlag van de dag en stevig wat problemen voor de Franse renstal. De problemen waren zelfs zo groot dat men de middagsessie moet overslaan.

Verstappen

Problemen waren er niet bij Max Verstappen en George Russell. De twee coureurs van topteams Red Bull Racing en Mercedes reden zeer veel rondjes en waren daarnaast ook vlot qua rondetijden. Beide coureurs reden ruim meer dan vijftig rondjes alvorens ze het stuur voor vanmiddag moeten overdragen aan hun teamgenoten. Ook Sebastian Vettel, Lando Norris en Charles Leclerc reden een flinke hoeveelheid rondjes.

Porpoising

Maar de progressie van deze mannen werd hard onderbroken door Pierre Gasly. De Fransman was goed onderweg in zijn AlphaTauri maar hij maakte een foutje. Gasly crashte en de rode vlag moest weer naar buiten. Hiermee zadelde hij zijn team met een stevig probleem op want de schade was zeker niet mals. Het zorgde ervoor dat de andere teams minder kans kregen om hun wagens onder controle te krijgen. Ook vandaag hadden veel teams namelijk nog last van het nieuwe fenomeen porpoising.

Zhou

De groene vlag werd al weer snel gezwaaid en Verstappen en zijn collega's gingen vlot weer de baan op. Bij Williams had men inmiddels een coureurswissel doorgevoerd. Alexander Albon stapte uit en Nicholas Latifi nam zijn plekje over met oog op de natte middagsessie. Men kon echter niet lang genieten van de groene vlag. Debutant Guanyu Zhou schoof met zijn Alfa Romeo de grindbak in, de zoveelste tegenslag voor het geplaagde team.

Wéér Zhou

De rommel werd snel opgeruimd maar vlak daarna was het wéér raak. Wederom stond Zhou stil, dit maal op het rechte stuk van het circuit. De Chinees kent hierdoor een moeilijk eerste weekje als Formule 1-coureur. Dat kan men niet zeggen van Verstappen, Russell en ook Lando Norris. Ook Vettel kende een goede dag, een goede opsteker voor de ambitieuze ploeg van Aston Martin. Maar daarna sloeg ook hier het noodlot toe, Vettel stond naast de baan en veroorzaakte de vijfde (!) rode vlag van de dag.