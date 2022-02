Capito: "Familie Williams heeft niets meer van doen met het F1-team"

Williams-teambaas Jost Capito zegt dat het team is geëvolueerd sinds Dorilton het team uit Grove heeft overgenomen. Het tijdperk van het oorspronkelijke familiebedrijf, dat Williams decennia lang was, is hiermee definitief voorbij.

Het Britse team maakte sinds 1977 deel uit van de Formule 1 en was tot 2020 in handen van de familie Williams, die wordt beschouwd als een van de laatste onafhankelijke, door een familie geleide teams in de Formule 1.

Aan het roer staat nu Capito, die in december 2020 werd aangekondigd als de nieuwe CEO van het team, voordat hij in juni 2021 ook de rol van teambaas op zich nam. Achter de schermen heeft Dorilton geïnvesteerd in de modernisering van faciliteiten en machines van Williams, terwijl hij ook een aantal andere belangrijke benoemingen heeft gedaan, zoals Francois-Xavier 'FX' Demaison als technisch directeur en Sven Smeets als sportief directeur, waarbij Capito gebruik maakte van zijn Volkswagen connecties voor deze benoemingen.

Respect voor Williams

Onder zijn leiding, zegt Capito, hebben cruciale veranderingen Williams in staat gesteld om uit te breiden en de tijd van het familiegevoel achter zich te laten. De Duitser vertelt hierover tegen Motorsport.com: "Allereerst heb je veel respect als je bij Williams binnenkomt. Dit is een team met een enorm erfgoed met enorme successen in het verleden."

"We hebben niet veel personele veranderingen doorgevoerd, we hebben een aantal kritische veranderingen doorgevoerd. Ik denk dat het veel heeft geholpen om de spirit te verbeteren binnen het team en om de trots terug te geven. We accepteren het niet meer om laatste te worden, we willen hogerop en daar werken we hard voor, we hebben de spirit nodig en we moeten daarvan kunnen genieten. Ik denk dat dat het belangrijkste was en daarna het vechten voor punten en in de positie komen dat we wat punten hebben gehaald en dan als kers op de taart, het podium in Spa. Dat gaf niet alleen het team op het circuit een boost, maar het hele bedrijf.

"We hebben ook processen ontwikkeld, we hebben verschillende structuren ontwikkeld. We hebben de communicatie binnen het bedrijf verbeterd. We hebben onze waarden voor het bedrijf ontwikkeld en de gedragscodes die we in het bedrijf willen hebben uitgelegd. Ik denk dat we van een familiebedrijf zijn uitgegroeid tot een goed gestructureerd ingenieursbedrijf. De familie Williams heeft echter niets meer te maken met het racebedrijf wat we zijn, die zijn volledig uit beeld."