Haas-teambaas Steiner doet modellenwerk in nieuwe teamkleding

Het team van Haas kon vorig seizoen geen potten breken in de Formule 1. De Amerikaanse renstal scoorde geen enkel puntje en coureurs Mick Schumacher en Nikita Mazepin maakte veelvuldig brokken. De aandacht werd al snel verlegt naar het aankomende seizoen en men is nu dan ook hoopvol.

De Amerikaanse ploeg was het eerste team dat renders van de nieuwe wagen liet zien en men heeft veel vertrouwen voor het komende jaar. De lach is inmiddels ook weer teruggekeerd en dat mag de hele wereld weten. Op de sociale media is te zien dat teambaas Günther Steiner zijn uiterste best doet om mooi te poseren voor de camera. Het social media-team greep de kans met beide handen aan en monteerde er een romantische deuntje onder.