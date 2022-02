Williams-talent wint F1-test bij Aston Martin

Vorige week voegde het Britse talent Zak O'Sullivan zich bij de opleidingsploeg van het team van Williams. De jonge Brit won afgelopen jaar het GB3 kampioenschap en verdiende promotie naar de Formule 3. Hij zal binnenkort ook voor het eerst achter het stuur van een Formule 1-bolide gaan kruipen.

Zijn eerste Formule 1-meters zal hij echter niet in een Williams gaan maken. Afgelopen weekend werd hij namelijk tot BRDC Young Driver of the Year verkozen. Hij won een geldbedrag en een Formule 1-test in een bolide van het team van Aston Martin, een concurrent van zijn nieuwe werkgever.

O'Sullivan zelf bevindt zich echter in de zevende hemel. Hij treedt in de voetsporen van onder andere Lando Norris en Jenson Button. Tegenover het medium MotorsportWeek laat hij weten ernstig uit te kijken naar zijn allereerste Formule 1-meters: "Het is echt fantastisch dat ik straks tegen iedereen kan zeggen dat ik in een Formule 1-wagen heb gereden!" Het is nog niet duidelijk wanneer de test gaan plaatsvinden, wel is duidelijk dat hij bij Williams op jacht gaat naar nog meer successen.