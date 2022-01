Schumacher hekelt Mercedes-uitspraken: "Arrogante overpeinzing"

De nieuwe reglementen kunnen er zomaar voorzorgen dat het Formule 1-veld aankomend seizoen compleet door elkaar kan worden gehusseld. Veel volgers snakken naar een wisseling van de wacht, de sport wordt sinds 2014 immers veelvuldig gedomineerd door Mercedes. Alleen Max Verstappen wist afgelopen seizoen de ban te doorbreken.

Mercedes was de afgelopen jaren zeer dominant in de koningsklasse van de autosport. Alleen Verstappen kon ze echt verslaan maar verder gingen alle titels naar Mercedes. De Duitse renstal heeft sinds 2014 alle titel gepakt, met uitzondering van de wereldtitel van de Nederlander. Veel mensen roepen dan ook smalend dat iedereen wel kan winnen in de Mercedes.

Arrogant

Haas-coureur Mick Schumacher kan zich allesbehalve vinden in die redenatie van velen. De jonge Duitser is elke nog keer nogal gepikeerd door dit soort opmerkingen. In gesprek met de Italiaanse sportkrant Corriere dello Sport is hij overduidelijk: "Iedereen verdient zijn plaats in de Formule 1 en iedereen hier kan rijden. Maar je kan alleen maar zeggen dat je kan winnen met een Mercedes als je in die auto zit. Als je het omdraait is het een arrogante overpeinzing."

Groeien

Het is de verwachting dat Schumacher zelf niet in de buurt kan gaan komen van de Mercedessen. De Haas was tijdens het afgelopen seizoen veruit de slechtste auto van het veld. Toch is de Duitser optimistisch gestemd: "We lagen niet zover achter als Williams in 2019. We hadden zelfs wat duels op de baan. Maar natuurlijk zou ik er daar meer van hebben. Ik hoop gewoon dat ik kan groeien in het aankomende seizoen. Mijn focus ligt daar in ieder geval op."