Steiner stelt voorwaarde aan sprints: "Als we het doen moet alles hetzelfde zijn voor iedereen"

Afgelopen seizoen experimenteerde de Formule 1 voor het eerst met sprintkwalificaties. Het gloednieuwe format viel niet bepaald in de smaak bij de fans en teams maar de hoge heren van de sport zagen er wel heil in. Aankomend seizoen kan men dan ook weer meerdere sprints verwachten.

Het is nog niet duidelijk op welke manier de sprints worden toegepast in 2022. Er bestaat namelijk een kans dat de sprints een soort op zichzelf staand kampioenschap worden in het wereldkampioenschap. Ook bestaat er nog steeds de mogelijkheid dat de sprint de startvolgorde voor de race blijft bepalen, zoals afgelopen seizoen het geval was.

Voorwaarden

Haas-teambaas Günther Steiner ziet het vervolg van de sprints wel zitten. De Italiaanse teambaas van het geplaagde team heeft echter wel zo zijn voorwaarden. In gesprek met Motorsport-Total is hij er duidelijk over: "Als het ons op sportief of economisch vlak geen pijn doet en we er de sport beter mee kunnen maken, dan ben ik er voorstander van. Het leven zou altijd moeten draaien over het verbeteren van dingen."

Hetzelfde

Vooral de economische voorwaarden zijn een heet hangijzer voor Steiner. Zijn team is zeker niet het rijkste op de grid en hij is er dan ook stellig over: "Niemand zou een economisch voordeel moeten hebben waardoor het veld in tweeën wordt gesplitst. Als we het doen, dan moet het hetzelfde zijn voor iedereen. Geld, budget, alles moet dan hetzelfde zijn. We doen allemaal hetzelfde op de toppen van ons kunnen. Dus waarom zouden de grote teams een voordeel hebben als er meer races zijn?"