Steiner blij met nieuwe regels: "Zo beginnen we allemaal op hetzelfde niveau"

Het team van Haas joeg in 2021 het veld voor zich uit. De Amerikaanse renstal ontwikkelde de auto amper en de twee debuterende coureurs Mick Schumacher en Nikita Mazepin scoorde geen enkel punt. Het was een jaar om snel te vergeten voor het team.

Haas focuste zich immers al zeer vroeg op wat er komen gaat. Aankomend seizoen gaan er immers compleet nieuwe regels gelden in de Formule 1 en theoretisch gezien begint iedereen op nul. Bij Haas wilde men niets aan het toeval overlaten. De ontwikkelingen zijn dan ook al geruime tijd in volle gang.

Grapjurk

Teambaas Günther Steiner is in ieder geval blij dat de 2021-regels achter de rug zijn. In gesprek met Motorsport-Total is de Italiaan blij met de nieuwe regels. Steiner had zijn grapjurk aan en spreekt zich uit: “Ik zou blij zijn als de nieuwe regels een kans waren voor ons alleen! Maar jammer genoeg is het een kans voor iedereen. Voor ons is dit een goede kans omdat als we verder zouden gaan met de vorige regels we het lastig zou zijn om terug te komen. Zo beginnen we allemaal op hetzelfde niveau, ongeveer dan.”

Budget cap

Steiner weet immers heus wel dat de grote teams altijd een voorsprong zullen hebben. Wel denkt hij dat de budget cap op termijn kan gaan helpen: “De grote teams zullen altijd meer momentum hebben, vooral aan het begin van de budget cap. Ze hadden de resources immers al.”