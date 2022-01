Williams ontwikkelingscoureur Chadwick verlaat elektrische Extreme E

Regerend W-Series kampioene Jamie Chadwick zal aankomend seizoen niet in actie komen in de elektrisch Extreme E. De Britse heeft namelijk afscheid genomen van het elektrische off-road kampioenschap waarin ze afgelopen seizoen enkel races reed. Chadwick rijdt aankomend jaar ook niet in de W-Series dus haar toekomst is nog ongewis.

De Britse reed afgelopen jaar voor het team van Veloce in de Extreme E. Door haar W-Series werkzaamheden moest ze echter enkele races aan zich voorbij laten gaan. Het aankomende seizoen komt ze dan ook niet meer in actie in het kampioenschap, ze wordt vervangen door Christine Giampaoli Zonca. In de klasse is het verplicht dat elke auto wordt bestuurd door een man en een vrouw.

Chadwick veroverde afgelopen jaar voor de tweede keer de W-Series titel. Daarnaast deed ze dus ook het off-road werk. Ze wil graag stappen zetten in haar carrière dus heeft ze aangegeven niet te willen terugkeren in het exclusieve kampioenschap voor getalenteerde vrouwelijke coureurs. Het is nog niet duidelijk waar de ontwikkelingscoureur van Williams aankomend seizoen gaat racen.