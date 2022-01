Het team van Haas kende afgelopen seizoen een werkelijk waardeloos seizoen. De Amerikaanse renstal scoorde geen enkel punt en coureurs Mick Schumacher en Nikita Mazepin konden geen potten breken. Ze reden voortdurend aan de staart van het veld en duelleerden praktisch alleen met elkaar.

Toch sloot Haas in de absolute slotfase van het seizoen aan bij de achterste regionen van het middenveld. In de seizoensfinale in Abu Dhabi kon Mick Schumacher bijvoorbeeld het gevecht aanknopen met Williams-coureur Nicholas Latifi. Haas kwam er nog niet langs maar ze konden wel volgen. Het was voor het team zelf een enorme verrassing.

Verbazing

Teambaas Günther Steiner viel haast van zijn stoel van verbazing. De Italiaan spreekt zijn gevoelens uit in gesprek met Motorsport.com: "Tijdens de laatste twee races kon ik amper geloven dat we maar iets van een/twee tienden van de achterzijde van het middenveld waren verwijderd. Hoe dat kan met een auto van bijna twee jaar oud? Ik snap het ook niet."

Andere teams

Steiner denkt dan ook niet dat zijn manschappen ineens een foefje hadden uitgehaald. Hij zoekt de oorzaak bij de concurrerende teams. Hij is duidelijk: "Andere teams hadden het gat eigenlijk groter moeten maken. Zij ontwikkelden hun auto's tenminste nog. De laatste twee races waren echt heel erg vreemd. In Saoedi-Arabië hadden we ineens maar anderhalve tienden achterstand en tijdens de wedstrijd streden we met de mannen van Williams."