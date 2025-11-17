user icon
McLaren contracteert dochter van F1-legende Häkkinen

McLaren contracteert dochter van F1-legende Häkkinen
  Gepubliceerd op 17 nov 2025 10:46
  • comments 10
  Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren heeft hun talentenprogramma uitgebreid met twee vrouwelijke coureurs. Eén van deze talenten is de dochter van tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen. De 14-jarige Ella Häkkinen wordt gezien als een groot talent en is momenteel actief in de karts.

Het team van McLaren heeft besloten om hun Driver Development Programme uit te breiden met twee nieuwe namen. Ze willen vrouwelijke talenten meer kansen geven, en hebben dan ook besloten om hun aanwezigheid in de F1 Academy uit te breiden. Vanaf volgend jaar zullen ze in deze opstapklasse voor vrouwen niet één, maar twee talenten gaan steunen. Hun huidige coureur Ella Lloyd zal ook volgend jaar actief blijven in de F1 Academy.

Dochter van Häkkinen krijgt kans

Naast Lloyd zijn er nog twee dames toegevoegd aan de talentenpool van McLaren. De opvallendste naam is die van de 14-jarige Ella Häkkinen, de dochter van F1-legende Mika Häkkinen. De 14-jarige coureur is bezig met het opbouwen van een flinke erelijst in de karts, en wist vorig jaar te winnen bij de prestigieuze Champions of the Future Academy. Daarnaast wist ze nog meerdere kartraces te winnen, en bij McLaren zijn ze overtuigd van haar talent. McLaren stelt dat ze haar gaan helpen met het testen van single seaters met het oog op 2027.

Terugkeer van een iconische naam

Met het vastleggen van de talentvolle coureur keert de naam Häkkinen terug bij McLaren. Vader Mika Häkkinen groeide in de jaren '90 uit tot een icoon in de Formule 1, en werd wereldkampioen in 1998 en 1999. Hij reed tot en met 2001 in de Formule 1 voor McLaren en doet vandaag de dag soms nog wat PR-werk voor het team.

Tweede coureur voor F1 Academy

Naast Häkkinen en Lloyd heeft McLaren bekendgemaakt dat ook de 19-jarige Ella Stevens onderdeel gaat uitmaken van het Driver Development Programme. De Britse maakte indruk in de karts, en ze zal volgend jaar naast Lloyd gaan uitkomen in de F1 Academy. Beide dames zullen hier gaan rijden in een auto die wordt gerund door het team van Rodin Motorsport.

F1 Nieuws Mika Häkkinen McLaren

