Häkkinen onder de indruk van Verstappen: "Hij doet iets met Red Bull"

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen ziet iets speciaals bij viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. De Red Bull-coureur heeft volgens de Fin iets bijzonders.
Tijdens de zomerstop leek het over voor Verstappen en Red Bull Racing. Toch zijn ze terug in de race om de titel. Max Verstappen kan nog wereldkampioen worden dit seizoen. De Nederlander kijkt tegen een achterstand van 63 punten aan.
Verstappen is heel interessant
Max Verstappen komt toch weer terug in de race om de titel, aldus tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen. "Het is mathematisch mogelijk. Maar feit is dat Max ongelooflijk werk heeft verricht met het team om de prestaties van de auto te maximaliseren. Het is gewoon ongelooflijk. Soms zijn resultaten als een golf, en zijn ze niet consistent", zegt de Fin tegenover FanCode.
Häkkinen zegt dat het nog alle kanten op kan gaan. Toch is er een ding niet veranderd. "Max staat er met het team vrijwel alleen voor. Hij heeft geen teamgenoot die hem pusht om zijn persoonlijke prestaties te maximaliseren. Het is dus interessant om te zien hoe Max zich weet te redden. Het is heel interessant."
Verstappen kruipt naar de McLaren-coureurs toe
Max Verstappen staat nog maar 63 punten achter kampioenschapsleider Oscar Piastri, maar Lando Norris staat al dichter bij de Nederlander. Het verschil tussen de twee coureurs is momenteel 41 punten. Lando Norris is sinds de zomerstop nog niet boven Verstappen geëindigd en Oscar Piastri alleen tijdens de Grand Prix van Nederland.
Beide McLaren-coureurs vielen een race uit in de afgelopen vier races. Lando Norris door een technische fout en Oscar Piastri crashte in de openingsronde van de Grand Prix van Abu Dhabi. Zoiets kan ook nog altijd bij Max Verstappen gebeuren. Als de Nederlander zo door blijft gaan, kan hij nog wereldkampioen worden. Hij moet wel gemiddeld elf punten per Grand Prix-weekend op Oscar Piastri inlopen.
Reacties (3)Login om te reageren
Rimmer
Posts: 12.887
Lieve mensen, Max wordt geen kampioen dit jaar.
Het is in de eerste helft van het seizoen al verloren en door het putje gespoeld. Het is leuk dat we nog een beetje actie hebben de laatste races en dat Oscar en Lando nu eindelijk eens met elkaar gaan vechten maar dat is het dan ook. Doe dromen en fantasieën over een 5e titel kunnen doorgeschoven worden naar 2027. (Ja in 2026 komt er ook geen titel voor Max maar dat is zijn eigen bewuste keuze geweest om hopelijk in de jaren daarna bij een winnend team te kunnen komen.)
John6
Posts: 11.131
Eerst maar eens kijken dit weekend hoe McLaren het doet, daarna kan je denk ik wel conclusies trekken, kan uiteraard nu ook al, maar lijkt mij nog iets te vroeg.
Ouw-sjagerijn
Posts: 18.547
Häkkinen onder de indruk van Verstappen: "Hij doet iets met Red Bull"
Ik heb ook weleens iets met Redbull gedaan.
Mijn ouwe fiets kraakte en alles was stroef.
Beetje van dat gif erop en ertussen gespoten en voila.....alles loopt weer als 'n zonnetje.