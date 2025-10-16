Häkkinen onder de indruk van Verstappen: "Hij doet iets met Red Bull"

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen ziet iets speciaals bij viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. De Red Bull-coureur heeft volgens de Fin iets bijzonders.

Tijdens de zomerstop leek het over voor Verstappen en Red Bull Racing. Toch zijn ze terug in de race om de titel. Max Verstappen kan nog wereldkampioen worden dit seizoen. De Nederlander kijkt tegen een achterstand van 63 punten aan.

Verstappen is heel interessant

Max Verstappen komt toch weer terug in de race om de titel, aldus tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen. "Het is mathematisch mogelijk. Maar feit is dat Max ongelooflijk werk heeft verricht met het team om de prestaties van de auto te maximaliseren. Het is gewoon ongelooflijk. Soms zijn resultaten als een golf, en zijn ze niet consistent", zegt de Fin tegenover FanCode.

Häkkinen zegt dat het nog alle kanten op kan gaan. Toch is er een ding niet veranderd. "Max staat er met het team vrijwel alleen voor. Hij heeft geen teamgenoot die hem pusht om zijn persoonlijke prestaties te maximaliseren. Het is dus interessant om te zien hoe Max zich weet te redden. Het is heel interessant."

Verstappen kruipt naar de McLaren-coureurs toe

Max Verstappen staat nog maar 63 punten achter kampioenschapsleider Oscar Piastri, maar Lando Norris staat al dichter bij de Nederlander. Het verschil tussen de twee coureurs is momenteel 41 punten. Lando Norris is sinds de zomerstop nog niet boven Verstappen geëindigd en Oscar Piastri alleen tijdens de Grand Prix van Nederland.

Beide McLaren-coureurs vielen een race uit in de afgelopen vier races. Lando Norris door een technische fout en Oscar Piastri crashte in de openingsronde van de Grand Prix van Abu Dhabi. Zoiets kan ook nog altijd bij Max Verstappen gebeuren. Als de Nederlander zo door blijft gaan, kan hij nog wereldkampioen worden. Hij moet wel gemiddeld elf punten per Grand Prix-weekend op Oscar Piastri inlopen.