Haas-coureurs kunnen niet meer crashen: "Als we schade rijden hebben we te weinig onderdelen"

Het team van Haas speelde onbewust een hoofdrol in de chaotische Grand Prix van Saoedi-Arabië. Mick Schumacher luidde met zijn crash de eerste rode vlag in en Nikita Mazepin crashte met George Russell waardoor de tweede rode vlag werd gezwaaid. De crashes bezorgen het team aardig wat kopzorgen.

Allebei de wagens van Haas waren compleet afgeschreven. Gelukkig stapten zowel Schumacher als Mazepin ongedeerd uit na hun harde klappers op het Jeddah Corniche Circuit. Dankzij de twee kiezelharde kan het team namelijk redelijk in de problemen terecht komen.

Te weinig

De Amerikaanse renstal loopt namelijk het risico dat ze te weinig reserve-onderdelen hebben. Teambaas Günther Steiner spreekt zich bij Motorsport.com uit: "Het is beter dat we nu schade rijden in plaats van vijf races geleden. We hebben nog één race te gaan maar we hebben nog genoeg onderdelen om de auto's op te bouwen. Als we schade rijden in Abu Dhabi, dan hebben we te weinig onderdelen."

Uitverkocht

Steiner geeft eerlijk toe dat ze dit niet hadden zien aankomen. De Italiaan is duidelijk: "We hebben er nog steeds een paar, we zijn niet compleet uitverkocht. Maar er is niet zoveel marge meer omdat we niet hadden gedacht dat we een race voor het einde van het seizoen twee auto's zouden afschrijven. Het is nooit goed."