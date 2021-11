Montoya vol lof over Frank Williams: "Hij was vooral een racer"

Zondag werd bekend dat de legendarische teambaas Sir Frank Williams is overleden. De Brit behaalde veel successen met zijn eigen team en was zeer geliefd binnen de Formule 1-wereld. Veel prominenten uit de sport eren Williams dan ook nu hij is overleden.

Ook Juan-Pablo Montoya haalt herinneringen op aan zijn oude teambaas. De Colombiaan debuteerde in 2001 in de Formule 1 bij het team van Williams. Bij Motorsport.com herdenkt hij zijn voormalig teambaas: "Hij was echt geweldig. Hij was er altijd en hij wilde altijd weten wat er aan de hand was. Hij wilde altijd onderdeel van het gesprek zijn. Hij was geweldig."

Montoya weet ook waar de grootste kwaliteiten van Williams lagen. Hij deelt het: "Hij was super goed in het managen van mensen. Hij wist heel goed hoe hij de juiste personen op de juiste plek kon zetten. Hij begreep de tak van sport heel erg goed. Maar hij was vooral een racer. Hij was buitengewoon goed in het kiezen van de juiste coureurs en hij wist hoe hij het maximale uit hen kon krijgen."