Russell eert Frank Williams met speciale helm

De Grand Prix van Saoedi-Arabië is de eerst race na het overlijden van Sir Frank Williams. Het team van Williams verkeerd in een rouwstemming en eert hun oprichter en voormalig teambaas het gehele weekend. Ook coureur George Russell toont zijn respect.

De Britse Williams-coureur rijdt dit weekend namelijk rond met een zeer speciale helm. Russells helm is in Jeddah gehuld in de favoriete kleur van Sir Frank Williams. Het design is gebaseerd op de helm die Williams droeg toen hij met Lewis Hamilton een rondje over Silverstone reed.