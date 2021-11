Steenrijke vader Mazepin komt met beloningssysteem voor Haas-werknemers

Nikita Mazepin debuteerde dit seizoen in de Formule 1 bij het team van Haas. Het is overduidelijk dat de financiële steun van zijn steenrijke vader heeft bijgedragen aan zijn debuut. De wagens van Haas zijn dit jaar gehuld in de kleuren van titelsponsor Uralkali, het bedrijf van Dmitry Mazepin.

Het is overduidelijk dat vader Mazepin een stevige vinger in de pap heeft bij het Amerikaanse team. In het verleden kocht Mazepin senior ook al tests bij het team van Mercedes voor zijn zoon en aankomend seizoen gaat de geldkraan nog verder open.

Motiveren

Hij heeft namelijk een soort beloningsysteem bedacht voor de teamleden. Bij het Russische Match TV geeft vader Mazepin uitleg: "Voor volgend jaar stellen we vrijwillig een extra overeenkomst vast om teamleden te motiveren te blijven. Zo zijn wij ook nauwer betrokken. Voor ons is de menselijke factor heel belangrijk. Daarom willen we gezamenlijk met het team de motivatie vergroten."

Dankbaar

Alhoewel zijn zoon vaak ruzie maakt met het eigen team is Mazepin senior toch heel tevreden. "We zijn het team heel erg dankbaar. We hebben ingezien dat we een gedeeld belang hebben hiermee. Ze werken heel erg hard. Wij zien kansen zodat we in 2022 meer successen kunnen boeken."